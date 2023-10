Ginastas do Ateneu Cartaxense no Mundial por Grupo de Idades

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Três ginastas do Ateneu Artístico Cartaxense vão participar no Campeonato Mundial por Grupo de Idades, na modalidade de Tumbling, que decorre de 13 a 20 de Novembro em Birmingham, Reino Unido. Francisco Rodrigues (elite sénior), Sílvia Oliveira (13/14 anos) e Duarte Alface (11/12 anos) vão integrar a comitiva da Federação de Ginástica de Portugal. As treinadoras Edite Silva e Ana Guimarães também irão estar integradas na equipa técnica nacional.