Lucas Santos vice-campeão na Taça do Mundo de Trampolins

Os ginastas do Clube de Trampolins de Salvaterra (CTS) continuam a voar alto. Lucas Santos, natural de Benavente e atleta do clube, foi medalha de prata em trampolim sincronizado na Taça do Mundo, um dos seis momentos onde se joga o apuramento para os Jogos Olímpicos 2024. Ingrid Maior terminou a competição nas qualificações em 29º lugar. Lucas Santos e Ingrid Maior vão ao Campeonato do Mundo em Birmingham, no Reino Unido, entre os dias 9 e 19 de Novembro. O Clube de Trampolins de Salvaterra vai estar representado por sete ginastas e dois treinadores.