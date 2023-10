Salvaterra conseguiu as melhores classificações europeias no mundial de shorinji kempo

A Associação de Shorinji Kempo do Concelho de Salvaterra de Magos foi a melhor da Europa no mundial de shorinji kempo em Tóquio, no Japão, com João Paiva e Bruno Silva no quinto lugar e David Ribeiro e João Magalhães a conseguirem o sexto em kumi embu masculino segundo dan. Sofia Monteiro e Nélio Ferreira chegaram ao oitavo em pares mistos. A Câmara de Salvaterra de Magos apoiou a viagem com 2.500 euros e felicitou os atletas nas redes sociais pelos resultados da competição que decorreu no domingo, 8 de Outubro.