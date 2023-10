Tenistas veteranos de Alverca somam pódios

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os atletas Marques de Almeida e Diogo Neves, do Ahead Clube de Ténis de Alverca, alcançaram dois pódios no campeonato nacional de veteranos que se disputou em Vilamoura, no Algarve, de 29 de Setembro a 5 de Outubro. Marques de Almeida sagrou-se vice-campeão nacional em veteranos +75 e alcançou um terceiro lugar em pares masculinos de veteranos +70. Já Diogo Neves alcançou um terceiro lugar em pares masculinos +35.