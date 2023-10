Agromais Entreposto Comercial Agrícola, C.R.L.

DIREITO DE RESPOSTA

1. Na edição de 21 de Setembro do jornal “O Mirante”, foi publicado um artigo com a seguinte manchete na capa: «Desfalque na Agromais é de 4,9 milhões; presidente renunciou ao mandato».

2. Na notícia abordam-se dois processos judiciais desencadeados pela AGROMAIS. Por um lado, aquele que foi movido pela cooperativa contra um funcionário que desviou avultadas quantias; por outro lado, aquele outro que a cooperativa instaurou contra a sociedade que veio a incorporar por fusão o Terminal Multimodal do Vale do Tejo (TVT).

3. Quanto ao processo-crime, ao contrário do que refere a notícia, ainda não foi proferida acusação, estando em fase de inquérito, findo o qual se aguarda a acusação pelo Ministério Público; assim, por ora, a AGROMAIS nada dirá para não perturbar o decurso da investigação. Contudo, repudiam-se as afirmações falsas de que a cooperativa espera só vir a recuperar um milhão de euros (expectando naturalmente mais do que isso) ou de que a deteção do “desfalque” coincidiu com uma alteração no seio da equipa de contabilidade.

4. Quanto ao processo-cível, cumpre esclarecer que, no passado dia 28 de Setembro, o Tribunal da Relação de Évora deu razão à posição da AGROMAIS, tendo condenado a outra parte no pagamento da quantia de €1.701.972,11 - acrescida dos juros moratórias vencidos e vincendos, à taxa legal - a favor da AGROMAIS.

5. Por fim, cumpre esclarecer que a renúncia apresentada pelo Presidente da Direção da AGROMAIS, Engenheiro Luís Vasconcellos e Souza, nada teve a ver com os processos judiciais em curso, correspondendo a uma opção há muito assumida, pelo que se repudiam igualmente as insinuações malévolas do semanário quanto à ligação entre esta renúncia e os processos judiciais, que não existe.

A direcção da Agromais