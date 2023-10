Centro de 3ª Idade de Gondemaria vai ter viatura eléctrica

Na reunião de Câmara de Ourém, realizada no dia 16 de Outubro, foi aprovada a proposta de protocolo com o Centro de 3ª Idade de Gondemaria, que visa a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3550 euros, que irá financiar os encargos decorrentes da aquisição de uma viatura eléctrica, para utilização nos serviços prestados pela instituição.

A viatura pretende colmatar uma lacuna existente, uma vez que a instituição carece de um veículo específico para o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). A aquisição da viatura eléctrica irá permitir a ampliação das respostas sociais da instituição, garantindo uma melhoria nos serviços prestados à comunidade, em particular no que diz respeito ao acompanhamento dos utentes no apoio domiciliário.