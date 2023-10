Confraria do Ovo nasceu em Ferreira do Zêzere

A cerimónia de assinatura da escritura da constituição da Confraria do Ovo decorreu na sexta-feira, 13 de Outubro, nos Paços do Concelho de Ferreira do Zêzere. Assinaram o documento, como entidades fundadoras, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, os presidentes das sete juntas de freguesia do concelho e as duas empresas do concelho produtoras de ovos, Zêzerovo e Uniovo. Citado em nota de imprensa, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, considerou este mais um momento histórico para o concelho.