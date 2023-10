Exposição na Golegã sobre implantação da Ordem do Templo

A exposição Golegã “Cardiga” Ordem do Templo, a decorrer na Galeria João Pedro Veiga, no edifício do Equuspolis, pretende trazer a público novos dados para a compreensão da implantação da Ordem do Templo no território do concelho, em especial na Quinta da Cardiga, cuja preponderância na defesa do território e contributo para o crescimento da vila deixaram marcas importantes contribuindo para a análise da Idade Média no nosso país. A exposição vai estar patente até 24 de Novembro de 2023.