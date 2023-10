Proposta de criação de albergue em Minde no antigo jardim-de-infância da vila

Proposta apresentada pelo Partido Socialista, na última assembleia de freguesia, propõe ocupação de antigo jardim-de-infância, em Minde, para criação de albergue de apoio a visitantes da vila e peregrinos.

Os deputados eleitos pelo Partido Socialista (PS) na Assembleia de Freguesia de Minde, apresentaram uma proposta para a criação de uma albergue no antigo jardim-de-infância da vila, actualmente desocupado. Em causa está a recente requalificação da Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins, que foi inaugurada há poucas semanas com a presença do ministro da Educação. A proposta, que já foi apresentada ao executivo municipal em reunião de câmara, voltou a ser tema de debate na sessão com os autarcas da assembleia de freguesia.

António Santarém, Fábio Gorjão, Olímpia Castanheira e Bruno Enes defendem que a mudança das instalações vai permitir atrair mais pessoas para o centro da vila e devolver a utilização pública do espaço. Segundo os deputados, os visitantes de Minde e peregrinos dos caminhos de Fátima ou de Santiago de Compostela podem assim, ter um local que sirva para pernoitarem.

Situada no centro urbano da vila, os socialistas defendem que a antiga escola primária, cujo edifício pertence à Câmara Municipal de Alcanena, precisa de conservação e uma administração cuidada por parte da Junta de Freguesia de Minde. Afirmam que pode ser um activo estratégico público, capaz de proporcionar uma receita extra ao município e tornar-se um ponto de atracção para o centro da vila.