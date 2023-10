Salvaterra de Magos debate saúde e educação

Sétima edição das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação, em Salvaterra de Magos, vai decorrer até 28 de Outubro e começou com a sessão solene de abertura do ano lectivo da Universidade Sénior.

As Jornadas da Saúde, do Social e da Educação vão decorrer em Salvaterra de Magos até 28 de Outubro. A aposta do município na implementação desta iniciativa é promover a comunicação positiva. Segundo Helena Pereira das Neves, vice-presidente da câmara municipal, o tema surgiu depois de uma reflexão conjunta dos vários parceiros. Procurou-se também, de acordo com a vereadora, incentivar as escolas a participar no debate, uma vez que os temas têm sido desenvolvidos nos estabelecimentos de ensino com as equipas multidisciplinares de intervenção comunitária. “Queremos participar na formação de cidadãos mais saudáveis, mais preocupados com a realidade e menos isolados”, referiu, acrescentando que as jornadas representam uma oportunidade de reflexão conjunta e de partilha de ideias que depois poderão ser adoptadas no quotidiano.

O início das jornadas, a 13 de Outubro, coincidiu com a abertura do ano lectivo da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos, cujas aulas começaram a 16 de Outubro. A sessão decorreu no Auditório Municipal “O Século”. “Um dos grandes objectivos da universidade sénior é promover a partilha e combater o isolamento dos idosos”, refere Helena Pereira das Neves. A Universidade Sénior de Salvaterra de Magos, fundada em 2007, tem 133 alunos inscritos e situa-se na Antiga Escola do Parque. Lecciona disciplinas da área das artes, bem-estar e desporto, ciências, humanidades e línguas. Apesar de se constituir como um projecto de educação não formal, os alunos no final do ano lectivo recebem um certificado de participação. A vice-presidente da câmara, que antes de integrar o executivo, era formadora na universidade sénior, sublinha que muitas vezes os professores aprendem mais com os alunos do que aquilo que lhes ensinam.

A sessão solene contou ainda com um momento musical da autoria de Ricardo Neiva, músico de 27 anos, e com um breve discurso de Hélder Esménio, presidente do município.