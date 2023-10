Santarém com plano de combate aos lagostins e caranguejos no rio Alviela

O município de Santarém vai implementar uma operação de erradicação e controlo de espécies invasoras prioritárias como o lagostim vermelho da Louisiana e o caranguejo peludo chinês, num investimento municipal de 25.277 euros.

Santarém vai implementar uma operação de erradicação e controlo de espécies invasoras prioritárias como o lagostim vermelho da Louisiana e o caranguejo peludo chinês, num investimento total do município de 25.277 euros que conta com financiamento assegurado de 21.485 euros. O projecto municipal INVAcrustacea foi apresentado no Centro de Convívio da Tojosa, em São Vicente do Paúl, pela Divisão do Ambiente e Sustentabilidade do município de Santarém e por João Gago, professor da ESAS – Escola Superior Agrária de Santarém.

As acções de remoção e controlo dessas espécies exóticas e invasoras vão ser desenvolvidas nos próximos meses pela área do Ambiente do município de Santarém, com o envolvimento de pescadores e outros cidadãos interessados em colaborar. Segundo informa o município, o trabalho de campo vai ser realizado em parceria com a Escola Superior Agrária de Santarém que fica responsável pela monitorização da área do rio Alviela, invadida pelo caranguejo peludo chinês e pelo lagostim vermelho da Louisiana, bem como pela avaliação do estado das espécies piscícolas autóctones.

O vereador da Protecção Ambiental na Câmara de Santarém, Nuno Russo, e Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, foram os responsáveis pelas sessões de abertura e de encerramento da apresentação, respectivamente. Esta sessão também contou com a participação de Ricardo Costa e de Raúl Violante, presidentes das juntas de freguesia de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira e de Pernes, respectivamente.

Nuno Russo referiu que o município de Santarém tem tentado abranger o maior número possível de freguesias do concelho para estas questões da protecção ambiental. “Quer seja em situações específicas de erradicação de espécies invasoras, no rio Alviela e em particular aqui, na área de intervenção de São Vicente do Paúl, como também noutras áreas, noutras freguesias e noutras acções de intervenção”. Já Ricardo Gonçalves enalteceu a organização de iniciativas como esta “que demonstram que o município de Santarém continua a sua aposta na despoluição dos rios, bem como no combate a espécies invasoras, destacando a colaboração das juntas de freguesia.