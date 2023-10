“Trail de Fátima” vai ter apoio da Câmara de Ourém

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, a 16 de Outubro, um protocolo a celebrar com o Fátima Trail Team – Associação Desportiva e Recreativa (FTT) que estabelece a atribuição de um apoio financeiro de cinco mil euros para financiar alguns dos encargos decorrentes da realização do “10º Trail de Fátima”, a realizar nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. A iniciativa é um evento desportivo de Trail Running e caminhada, acessível a todos os escalões etários, que vai percorrer alguns dos ex-libris dos trilhos naturais de Fátima, promovendo o estilo de vida activo e saudável, aliado à vertente competitiva. A edição deste ano vai contar com mais de 1.500 participantes provenientes de vários locais do país.