O grupo jovem Os Dez Afinados

O grupo jovem Os Dez Afinados foi um dos que esteve presente em palco na Sociedade Euterpe Alhandrense, a dar um espectáculo no âmbito do projecto Pantógrafo, da associação Cultura é Memória, que visa homenagear as vítimas do acidente ferroviário da Póvoa de Santa Iria. Na apresentação do programa houve também uma exposição de banda desenhada japonesa, dança contemporânea, fado, música pop e teatro.