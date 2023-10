Benavente lança campanha de adopção de animais

O Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Benavente (CRO AMB), em homenagem ao Dia Mundial do Animal, anunciou o lançamento de uma nova campanha de adopção. O objectivo é sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais e celebrar a vida animal em todas as suas vertentes.

A campanha destaca a ternura de nove cães que aguardam por encontrar uma família disposta a levá-los para casa numa altura em que o CRO AMB se encontra sobrelotado. A legislação vigente pune o abandono com pena de prisão até seis meses ou multa até 60 dias mas, apesar disso, o CRO AMB registou um aumento significativo no número de abandonos durante o Verão.

Para os interessados em adoptar um dos cães que participam na campanha, o CRO AMB disponibilizou o número de telefone 968 648 767. Em alternativa pode ser contactada a Associação Refúgio Vital.