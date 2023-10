Bombeiros de VFX recebem apoio pela Feira de Outubro

A associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira vai receber um apoio financeiro de 13.154 euros do município para ajudar a suportar os custos com as operações de socorro e prevenção à Feira de Outubro. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal.