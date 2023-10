Canil Municipal de Santarém sobrelotado com animais abandonados

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém está sobrelotado, sem capacidade de receber mais animais, à semelhança de muitos Centros de Recolha Oficiais do país, e também dos canis das Associações Zoófilas. A informação, em jeito de alerta foi deixada pelo vereador da Câmara de Santarém, Nuno Russo, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Animal. “A realidade é que por muito que se trabalhe para o aumento da adopção ela nunca é suficiente face à situação do abandono”, diz o autarca citado em nota de imprensa do município.

No dia 3 de Outubro quatro turmas do jardim-de-infância do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, receberam a iniciativa “Adote um amigo para sempre – dê colo a esta causa” no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Animal. A actividade contou com a participação de Nuno Russo e da veterinária municipal Margarete Cruz. Este tipo de iniciativas tem como objectivo dar a conhecer aos alunos e à comunidade escolar em geral as necessidades alimentares e de bem-estar de um dos animais de companhia mais adoptado pelos portugueses: o cão. Nuno Russo considera que a celebração do Dia Mundial do Animal é uma oportunidade para alertar a sociedade sobre o abandono animal de várias espécies e não apenas do cão.