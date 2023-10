Canil municipal de Rio Maior vai ser ampliado e ter gatil

O canil municipal de Rio Maior vai ser ampliado e vai também ser construído um gatil. O projecto foi apresentado pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, durante as comemorações do Dia Mundial do Animal que decorreram no Jardim Municipal da cidade.

O programa juntou comerciantes de produtos animais, clínicas veterinárias, associações animais, canil municipal e GNR. Durante dois dias foram realizadas actividades sobre diversos temas relacionados com os animais de estimação tendo a biblioteca municipal marcado igualmente presença com iniciativas para os mais novos. Não faltou uma caminhada dos “Amigos Patudos” que, apesar do calor, teve boa adesão,, e a actuação de uma equipa cinotécnica da GNR.