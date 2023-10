Centro de Dia de Alcobertas organiza almoço solidário

O Centro de Dia de Alcobertas, no concelho de Rio Maior, está a organizar o quarto almoço solidário para angariar fundos a favor da instituição, que pretende continuar a prestar um serviço de qualidade e chegar a mais idosos. O almoço está agendado para domingo, 29 de Outubro, no Pavilhão Susana Feitor, em Alcobertas, pelas 12h30. O convívio terá animação musical e a nova carrinha de transporte de utentes estará em exposição. As inscrições podem ser feitas até 27 de Outubro, através dos contactos do Centro de Dia, e-mail e telemóvel.