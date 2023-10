Detido por tráfico de estupefacientes em Tomar

A GNR de Tomar deteve em flagrante um homem de 60 anos por tráfico de estupefacientes no concelho. A detenção ocorreu no dia 5 de Outubro durante uma acção de patrulhamento dirigida para a prevenção e combate à criminalidade com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar. Os militares abordaram um indivíduo que se encontrava a sair de uma zona florestal e ao aproximarem-se o homem adoptou um comportamento suspeito. Deixou o saco que transportava no local e inverteu a sua marcha tendo sido de imediato abordado. A revista pessoal culminou na apreensão de oito pés de canábis e diverso material relacionado com o ilícito. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.