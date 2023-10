Identificados 30 ninhos de vespa velutina no concelho de VFX

Protecção Civil de Vila Franca de Xira diz que há mais ninhos de vespa asiática no concelho do que no ano passado, mas são números baixos quando comparados com o norte do país.

Têm sido detectadas vespas velutinas, conhecidas como vespas asiáticas, na zona de Castanheira do Ribatejo sobretudo na serra. Algumas pessoas já reportaram a situação ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e aguardam procedimento para remoção dos ninhos. Com a queda das folhas das árvores é normal nesta altura do ano os ninhos serem mais facilmente detectados, no entanto, a Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira explica que nem sempre se trata de ninhos de vespa velutina.

“Não é pelo facto das pessoas verem uma vespa a voar, mesmo que velutina, que o mecanismo para retirada dos ninhos é activado. As autoridades fazem a retirada dos ninhos e, por isso, pedimos sempre que possível uma fotografia onde podemos ver se o ninho está ou não activo e se trata efectivamente de vespa velutina”, explica o comandante da Protecção Civil Municipal, António Carvalho.

Por causa dos alertas que têm sido divulgados, a população fica excessivamente preocupada assim que vê uma vespa. O município só intervém em ninhos de vespa velutina confirmados e com colónia em actividade. No município de Vila Franca de Xira estão montadas duas armadilhas para vespas velutinas na Póvoa de Santa Iria e em Vila Franca de Xira. O objectivo é caçar as rainhas. Por causa das alterações climáticas é verdade que existem mais ninhos do que no ano passado mas ainda assim não é problemático. Este ano foram detectados perto de 30 ninhos no concelho de Vila Franca de Xira, de acordo com António Carvalho.

Todos os avistamentos suspeitos do ninho de vespa velutina devem ser registados na plataforma Stop Vespa que é a plataforma nacional do plano de acção para a vigilância e controlo da vespa velutina em Portugal.

O MIRANTE questionou o ICNF sobre a matéria mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.