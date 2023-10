Incêndio destruiu duas viaturas eléctricas da Câmara de Benavente

Arderam duas das três viaturas eléctricas que estavam no parque de estacionamento da Câmara de Benavente. O fogo ocorreu na madrugada de 12 de Outubro e começou num carro que estava a ser carregado tendo-se propagado a outra viatura. O terceiro carro também chegou a ser afectado mas foram estragos de pequena monta. O alerta para o incêndio ocorreu perto das 3h00 e cerca das 5h00 foi dado como extinto.

A O MIRANTE o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, diz que o valor dos danos ainda não está contabilizado e que o caso está entregue à seguradora. “No edifício onde funciona a divisão de obras municipais e particulares temos um espaço para carregar os carros eléctricos. Ainda estamos a tratar com a seguradora porque temos de encontrar uma equipa especializada na área para fazer o diagnóstico da causa do incêndio, se foi do carregador ou do próprio carro”, explica o autarca.