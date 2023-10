Intervenção em palmeiras do Serra Nova só em 2024

Câmara de Vila Franca de Xira diz que as árvores são intervencionadas de três em três anos caso não representem perigo. Palmeiras do Serra Nova vão ser desbastadas em 2024.

As palmeiras que se encontram junto à entrada principal do Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria, precisam de manutenção. O assunto foi levantado em Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pelo eleito António Inácio. De acordo com a presidente da junta de freguesia, Ana Cristina Pereira, a responsabilidade é da Câmara de Vila Franca de Xira que já foi alertada várias vezes para proceder à limpeza das palmeiras.

O município disse ao nosso jornal que aquelas palmeiras foram alvo de avaliação fitossanitária em Novembro de 2022 tendo as mesmas sido tecnicamente consideradas em boas condições estruturais e de sanidade. A câmara diz que no próximo ano já estão agendados trabalhos para a remoção das palmas secas. “Os exemplares arbóreos concelhios, na sua generalidade, são alvo de intervenção em ciclos trianuais. A periodicidade das intervenções dependem da idade, porte, espécie e localização de cada um”, conclui.