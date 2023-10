Jornadas da Saúde, do Social e da Educação em Salvaterra de Magos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a organizar as sétimas Jornadas da Saúde, do Social e da Educação que vão ter seminários, actividades desportivas, apresentação de livros, espectáculo infantil, MusicArt, entre outras iniciativas. Na última semana das jornadas, no âmbito da comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, que se assinala a 24 de Outubro, serão desenvolvidas actividades inseridas no projecto “MusicArt”, nos jardins-de-infância públicos e nos das IPSS do concelho, com a dinamização da história “Amizade sobre rodas”, da autoria de Paula Teixeira, cantora, autora, compositora e intérprete de língua gestual portuguesa, e ilustração de Rita Correia. A autora do livro escolhido é quem dá vida à personagem Fada Juju e a história é apresentada no espectáculo de dia 28 Outubro, às 14h00, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo.

O dia 25 de Outubro, quarta-feira, será dedicado ao seminário “Dependências: novos desafios”, numa organização da CPCJ de Salvaterra de Magos. Assim, a partir das 10h00, o auditório da Escola “O Século” recebe Ivone Patrão, psicóloga, docente, investigadora, coordenadora do projecto Geração Cordão e autora do livro “#Geração Cordão – a geração que não desliga”. No período da tarde, às 15h00, será oradora Sarha Menezes, psicóloga no Instituto de Apoio ao Jogador, atuando na intervenção e tratamento de casos de pessoas com dependência de jogo a dinheiro, gaming e videojogos e também dos seus familiares.

“Saber envelhecer” é o assunto do dia 26 de Outubro, uma quinta-fera, às 14h30, no Mercado de Cultura de Marinhais. Uma iniciativa organizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Salvaterra de Magos e dinamizada por Elisabete Fonseca, assistente social da UCC.