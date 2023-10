Manutenção de elevadores custa 256 mil euros em VFX

A contratação de serviços de manutenção preventiva e curativa de elevadores em instalações municipais até 2026 vai custar aos cofres da Câmara de Vila Franca de Xira até 256 mil euros. A proposta de abertura de concurso público foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário e a despesa foi justificada com a necessidade de dar continuidade a um serviço já existente visando garantir a operação segura e eficaz dos elevadores que servem as instalações municipais. A contratação desses serviços não se limita a um único ano. Estão previstos encargos financeiros num valor estimado de 8.749 euros para este ano, 104.996 euros em 2024, 104.996 euros em 2025 e 96.247 euros em 2026.