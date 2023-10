Moradores lançam abaixo-assinado contra “cheiros pestilentos” da Greif

Moradores da envolvente à empresa Greif, na Póvoa de Santa Iria, lançaram o segundo abaixo-assinado e lamentam que as autoridades não resolvam o problema do mau cheiro, que é recorrente.

Os moradores da zona envolvente à fábrica da Greif, na Póvoa de Santa Iria, lançaram um abaixo-assinado por causa dos maus cheiros provenientes da empresa. Os subscritores manifestam-se preocupados com “os cheiros pestilentos” que prejudicam a saúde pública e pedem intervenção rápida da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O assunto foi levantado em reunião do executivo municipal de Vila Franca de Xira e o presidente do município, Fernando Paulo, disse que só tinha recebido uma queixa formal. Este já é o segundo abaixo-assinado dos moradores por causa dos maus cheiros. Os residentes dizem que a situação se arrasta e que a câmara e demais entidades não actuam.

A O MIRANTE a Greif já tinha dito que o mau cheiro foi pontual e que se deveu a um pico de produção apesar da situação ter durado algumas semanas. Também a APA esclareceu ter conhecimento das reclamações ocorridas e, desde então, no âmbito do acompanhamento do licenciamento ambiental, tem imposto um conjunto de medidas adicionais a este operador.