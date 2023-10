Passeio equestre em Vale de Cavalos

O 11º Passeio Hípico de Vale de Cavalos vai realizar-se a 28 de Outubro. O evento anual organizado pela Associação para Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de Cavalos tem concentração marcada para as 08h30 no Largo Nossa Senhora dos Remédios, no concelho de Chamusca. O passeio tem início às 09h00. Os participantes vão ter a tradicional merenda, às 10h30 e almoço durante o passeio, às 13h00. De seguida, decorre um momento de animação musical e ambiente festivo com a actuação do grupo “Colegas da Tasca”.