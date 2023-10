Rastreio do cancro da mama no Cartaxo

O concelho do Cartaxo tem disponível uma unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para rastreio do cancro da mama até quinta-feira, 26 de Outubro. Os exames, que devem ser realizados de dois em dois anos, destinam-se a mulheres dos 50 aos 69 anos sem sintomas, próteses mamárias, que não tenham realizado uma mastectomia e nunca tiveram cancro da mama. A unidade funciona de semana, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, junto à Praça de Touros. A LPCC efectua os rastreios em colaboração com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo respeitando as directrizes europeias. Note-se que o cancro da mama é o mais comum entre as mulheres, não considerando o cancro da pele, e corresponde à primeira causa de morte por cancro na mulher. Anualmente, em Portugal, são detectados cerca de sete mil novos casos e quase duas mil mulheres partem com a doença.