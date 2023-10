Recolha de monos e resíduos continua a ser uma dor de cabeça em Benavente

Falta de motoristas, viaturas avariadas e falta de civismo contribuem para o acumular de lixo e monos no concelho de Benavente. Município diz estar a fazer os possíveis para amenizar o problema.

A acumulação de monos e entulhos junto aos contentores e ilhas ecológicas no concelho de Benavente continua a ser um problema. A câmara municipal admite dificuldades mas também lamenta a falta de civismo das pessoas. A vereadora do PSD, Sónia Ferreira, diz que quem visita o concelho comenta que nunca esteve tão sujo como agora, além das zonas residenciais que estão transformadas em estaleiro de obras.

O vereador Hélio Justino (CDU) refere que o problema maior é precisamente a recolha de monos sobretudo no Porto Alto, Santo Estêvão e em alguns pontos da freguesia de Benavente. O municipio vai adquirir mais duas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos e vai avançar com a recolha porta-a-porta nos núcleos históricos de Benavente e Samora Correia. Também vão ser contratados mais dez cantoneiros. “Na recolha de resíduos sólidos urbanos tivemos problemas pontuais devido à falta de motoristas de pesados e avaria de carros. Mas com o aluguer de duas viaturas com maior capacidade, e que estão ao serviço, a tendência é normalizar”, disse o autarca.

Os contentores de lixo não são lavados desde Outubro de 2022. Hélio Justino justifica com a falta de meios para fazer cumprir o contrato com a empresa que garantia que os contentores eram lavados quatro vezes por ano. “Não fizemos as três lavagens e estamos à espera de informação dos serviços jurídicos para saber se as podemos fazer, ao abrigo do actual contrato, ou se é necessário lançar novo concurso”, afirmou.

Presidente critica falta de civismo

O presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), avisa que se a população não mudar de atitude será difícil colmatar o problema. “Recolhemos os monos e passado uma hora já lá estão outros. Os maiores volumes são depositados pela calada da noite. Temos sete carros por dia a recolher monos e verdes e não chega. As pessoas têm de ter uma postura colaborativa porque a rua é a nossa casa”.

Carlos Coutinho voltou a referir que está a ser preparada uma campanha de sensibilização junto da população em conjunto com a Ecolezíria. Além disso os infractores podem vir a ser penalizados.