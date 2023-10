Resgatada com vida depois de passar noite num mouchão do rio Tejo

Laura Rosa foi dada como desaparecida na tarde de 10 de Outubro. Equipa de buscas encontrou o seu automóvel junto à Praia Fluvial de Valada do Ribatejo, onde veio a ser resgatada com vida depois de vários gritos de socorro. Família fala em milagre.

A Praia Fluvial de Valada do Ribatejo foi local de uma operação que permitiu às autoridades resgatar com vida do rio Tejo Laura Rosa, uma mulher de 30 anos, residente no concelho de Alenquer. Segundo conseguiu apurar O MIRANTE, Laura Rosa foi dada como desparecida por volta das 16h00 de terça-feira, 10 de Outubro, pelos seus familiares. A Guarda Nacional Republicana (GNR) montou uma operação de busca com várias equipas, o que permitiu encontrar o seu veículo junto à Praia Fluvial de Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo.

A localização do carro, junto à praia, levantou suspeitas às autoridades, que reuniu no local uma vasta equipa para tentar encontrar a mulher na manhã de 11 de Outubro. Laura Rosa terá passado a noite num mouchão, termo utilizado para designar uma ilhota que se encontra predominantemente na zona do Estuário do Tejo.

Laura Rosa foi resgatada do rio Tejo quando passava pouco tempo das 14h30. O MIRANTE esteve no local durante a operação e apurou, junto de uma das pessoas que acompanhou todo o processo desde início, que os pedidos de socorro da mulher de 30 anos foram ouvidos perto da hora de almoço pelas funcionárias de um posto de combustível junto à praia, que alertaram imediatamente as autoridades. O nosso interlocutor explica que foi abordado de manhã cedo pelo pai de Laura Rosa, que procurava pela filha de forma incansável. Os seus familiares e amigos uniram-se às autoridades nas buscas e no momento em que Laura Rosa foi encontrada com vida o sentimento geral foi de alívio e muita emoção, conforme comprovou a repórter de O MIRANTE que se encontrava no local.

Laura Rosa foi encontrada com sinais de hipotermia e muito pálida, razão para as equipas de socorro terem utilizado um cobertor térmico para regular a sua temperatura corporal assim que saiu da água. Depois de estabilizada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), foi transportada pelos bombeiros para o Hospital de Vila Franca de Xira. No local estiveram mais de duas dezenas de operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo e GNR. A família repetiu várias vezes a palavra “milagre” depois de Laura Rosa ter sido resgatada com vida.