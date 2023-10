Sem-abrigo de Vialonga está sinalizado mas recusa ajuda

Homem dorme há seis meses num banco de jardim no Largo do Convento, em Vialonga.

Os serviços sociais do município de Vila Franca de Xira já sinalizaram o caso de um homem, sem abrigo, que há seis meses vive em condições degradantes num banco de jardim no Largo do Convento, em Vialonga, e que tem recusado falar com a comunidade e receber qualquer ajuda.

A situação tem gerado apreensão na comunidade, especialmente com o aproximar da época do frio e das chuvas mas João Tremoço, presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, diz que o cidadão está identificado e acompanhado. João Tremoço, que durante muitos anos esteve também ligado aos Companheiros da Noite, associação da Póvoa de Santa Iria que apoiava este tipo de casos, explica que o cidadão não perturba a ordem pública e não quer falar com estranhos.

“Já está identificado pelas assistentes sociais e pela GNR. Se a pessoa não perturba a ordem pública, não trata as pessoas mal, só um juiz, compulsivamente, o pode tirar dali mas sem essa perturbação não é possível”, explica. A insalubridade do local é, para o autarca, o maior problema. “A única coisa que já reportei à protecção civil é o cheiro e os ratos que estão a começar a aparecer”, lamenta, prometendo voltar ao assunto junto das técnicas da acção social.

O homem não quer roupa nem comida, rejeita toda e qualquer ajuda que lhe queiram dar e Ângela Bordalo, eleita da assembleia de freguesia que vive em frente ao largo, afirma estar preocupada com as condições em que o homem vive. “As condições daquela pessoa têm-se degradado todos os dias. Está muito magro, veste umas calças e sapatos a desfazerem-se. Não sei como dorme no banco sem protecção da chuva. Não se avizinha final muito feliz para aquele caso”, lamenta a autarca.