Septuagenária morre atropelada em Benavente

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu atropelada na tarde de sábado, 14 de Outubro, em Benavente, na Estrada Nacional 118, junto a um supermercado. O alerta foi dado às 16h13 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Benavente e Salvaterra de Magos. Apesar das manobras de reanimação o óbito foi declarado no local. O acidente vai ser investigado pelas autoridades.