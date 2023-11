Casa do Povo de Arcena festeja o São Martinho

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena, concelho de Vila Franca de Xira, vai celebrar o São Martinho com o “Encontro do Tocador Tradicional”. No evento podem participar todos os tocadores, cantadores e dançarinos interessados no tema para reviver a cultura tradicional portuguesa. Para celebrar a data vão decorrer ainda jogos tradicionais, feira de produtos da terra e degustação de castanhas, água pé, caldo verde e pão com chouriço. A iniciativa realiza-se a 11 de Novembro, a partir das 15h00, no Museu Etnográfico da Casa do Povo de Arcena.