Festival Rock da Velha em Pernes

A colectividade Música Velha de Pernes, em Santarém, vai receber no dia 4 de Novembro o Festival Rock da Velha com actuações a partir das 22h00. No evento de rock vão actuar os grupos musicais The Temple, Vulture of Portugal e Black Hill Cove. Também haverá um DJ Set do experiente radialista António Freitas com mais três décadas de experiência na rádio.