Festival da Couve com Azeite Novo em Valhascos

O 3º Festival da Couve de Valhascos com Azeite Novo realiza-se no fim-de-semana de 11 e 12 de Novembro, em Valhascos, concelho do Sardoal. O evento é organizado pela Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, em parceria com a Câmara do Sardoal, a Junta de Freguesia de Valhascos e a Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.

O festival é inaugurado no sábado, 11 de Novembro, pelas 17h00, com a apresentação das couves candidatas ao prémio Couve de Valhascos 2023. Segue-se uma mesa redonda que vai falar sobre a couve de Valhascos. Pelas 20h00 realiza-se o jantar com Couve de Valhascos e Azeite Novo com uma ementa confeccionada pelo Chef José Fernandes. A noite é animada com a actuação do fadista Luís Travassos.

Para domingo, dia 12, está marcada uma caminhada, intitulada “Pelas Terras da Couve, do Pão e do Vinho”. Às 14h00 decorre o Mercado da Couve de Valhascos e Feira de Vinhos, que tem o apoio da Tagus. Duas horas depois tem início o Magusto de São Martinho que vai ser animado pelo grupo de concertinas “Os Terra da Couve de Valhascos”.