Miguel Ângelo dá concerto no Entroncamento

Miguel Ângelo vai dar um concerto no Cineteatro do Entroncamento, no dia 18 de Novembro às 21h30, num espectáculo que promete ser uma viagem pelo seu percurso a solo e como vocalista dos Delfins. Os bilhetes estão à venda e custam 12,50 euros.