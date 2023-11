Moto Clube Charrua festeja aniversário em Alpiarça

O Moto Clube Charrua, de Alpiarça, vai celebrar o 31º aniversário no sábado 11 de Novembro. O programa, que se estende por todo o dia, prevê um passeio, almoço com porco no espeto e sopa, bolo de aniversário e entrega de lembranças. Não vai faltar também a animação musical com o DJ Luís Novais e com os PSX Banda de tributo aos Xutos, bem como um momento de strip-tease com Brutuus Eventos. As inscrições abrem pelas 10h00 desse dia, nas instalações do Moto Clube Charrua, na Rua da Feira, Alpiarça.