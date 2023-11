O amor de Ofélia Maia pela Ribeira de Santarém inspirou um livro

“Santa Iria /Ribeira de Santarém/ Meu Amor Primeiro” é o título do livro escrito por Ofélia Maia, que foi apresentado no Convento de São Francisco, em Santarém.

O livro “Santa Iria /Ribeira de Santarém/ Meu Amor Primeiro”, de Ofélia Maia, foi apresentado a 20 de Outubro, no Convento de São Francisco, em Santarém, perante uma plateia repleta. Diogo Gomes, vereador da Câmara de Santarém, Martinho Vicente Rodrigues, director do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e Catarina Maia, filha da autora, participaram na cerimónia, bem como muitos amigos, familiares e conterrâneos da auora.

Ofélia Maia, natural e residente na Ribeira de Santarém, explicou que o livro “fala só e unicamente da Ribeira, das suas gentes e das suas tradições” e foi concebido com a intenção de deixar escritos “os valores de uma zona ribeirinha que não podemos deixar de referenciar”. Para a autora, esta é a “forma de registar, recordar e perpetuar momentos altos e importantes da vida”.

Ofélia Hipólito Pereira Mendes Maia, nasceu no dia 1 de Agosto de 1946, na Ribeira de Santarém. Depois de terminada a escola primária, na Ribeira de Santarém, ingressou na então Escola Industrial e Comercial de Santarém, onde concluiu o Curso de Formação Feminina, em 1964. Trabalhou na antiga Caixa de Previdência e Abono de Família do Distrito de Santarém, onde permaneceu até à data da sua aposentação, em 2011.