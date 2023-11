Ourém apoia obras na sede do Vespa Clube de Fátima

Associação de Fátima renovou edifício abrangendo arranjos exteriores e a remodelação com ampliação dos sanitários interiores.

A Câmara de Ourém estabeleceu um protocolo, aprovado na reunião de câmara de 16 de Outubro, com a Associação Vespa Clube de Fátima, que estabelece a atribuição de um apoio financeiro de aproximadamente 15 mil euros para requalificação das instalações da colectividade.

O montante do apoio financeiro concedido corresponde integralmente às despesas estimadas para as obras de renovação do edifício abrangendo arranjos exteriores e a remodelação com ampliação dos sanitários interiores. O imóvel é propriedade do município de Ourém e está sob a utilização da Associação Vespa Clube de Fátima através de um protocolo de cedência.