Rosas de Portugal assinalou 40º aniversário em Ourém

A Associação Cultural e Recreativa de Vale do Pêso assinalou as quatro décadas de actividade no domingo, 22 de Outubro. A colectividade do concelho de Ourém, que tem desempenhado um papel relevante na promoção da cultura e do lazer na região, comemorou a data especial, como é habitual, com a organização de um encontro de ranchos folclóricos. O dia marcou, não apenas a longevidade da Associação Cultural e Recreativa de Vale do Pêso, mas também a sua dedicação na preservação e promoção das tradições culturais locais.

O evento reuniu representantes de várias entidades da região, incluindo o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, o vereador Rui Vital, o presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes, e o presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura.