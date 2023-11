Tomar participou no evento “Portugal Imaterial – A Festa”

Município de Tomar e a Festa dos Tabuleiros foram apresentados e projectados em diferentes momentos do evento organizado pela DGPC.

A Câmara Municipal de Tomar marcou presença nos dois principais dias do “Portugal Imaterial - A Festa”, evento organizado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em conjunto com outras entidades e cidadãos com actuação na área do Património Cultural Imaterial (PCI). O município de Tomar e a Festa dos Tabuleiros, que se realiza no concelho de quatro em quatro anos, foram apresentados e projectados em diferentes momentos do evento.

Destacam-se tanto a projecção do documentário “Sentido Comunitário”, assim como a oficina da confecção de flores e, por último, a entrega pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, da distinção ao município de Tomar pela inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.