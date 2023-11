Torricado é rei em Azambuja durante três dias

A Festa do Torricado está de volta à vila de Azambuja de 3 a 5 de Novembro para dar a provar “o embaixador de maior vulto da gastronomia do concelho de Azambuja e uma das bandeiras da herança socio-cultural da sua população”, anuncia o município.

O evento, organizado pelo Grupo Desportivo de Azambuja e pelo Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, com o apoio da Junta de Azambuja e Câmara de Azambuja, vai realizar-se no Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja. A abertura oficial do recinto, onde estará presente uma mostra e venda de artesanato dinamizado pelo grupo Azambujinhas, acontece às 19h00, de sexta-feira, 3 de Novembro.