Alcanena vai atribuir louvor a empresa de kartcross por vitória europeia

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A empresa Semog, especializada em desportos motorizados e fabrico de veículos kartcross, venceu no início do mês de Outubro, o Europeu de Crosscar, realizado em Espanha. Ivan Piña, piloto espanhol, foi o principal responsável pelo feito. Na última reunião de câmara de Alcanena, realizada a 23 de Outubro, o executivo municipal aprovou por unanimidade a atribuição de um louvor à empresa sediada no concelho pela conquista e pelo contributo para a economia e para o desporto motorizado em Alcanena.