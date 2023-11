Emoção e dureza em mais uma edição da emblemática Baja Portalegre 500

Num fim-de-semana marcado pelas difíceis condições atmosféricas a Baja Portalegre 500 voltou a afirmar-se como uma das mais duras e emblemáticas provas do todo-o-terreno internacional. O MIRANTE participou pela primeira vez na prova com uma equipa.

Chuva, lama, muito público e emoção na discussão dos lugares cimeiros nas diferentes categorias da última edição da Baja Portalegre 500. A prova de superação, que juntou mais de quatro centenas concorrentes, ficou marcada pela vitória, a segunda consecutiva, do jovem João Ferreira (Mini), nos automóveis, Bruno Santos, nas motos, João Vale, nos Quads, Hélder Rodrigues, nos SSV, e Domingos Cunha, na Mini Baja.

Num fim-de-semana marcado pelas difíceis condições atmosféricas, que inundaram vários locais do percurso e obrigaram mesmo a encurtar o último sector selectivo, a Baja Portalegre 500 voltou a afirmar-se como uma das mais duras e emblemáticas provas do todo-o-terreno internacional.

A equipa de O MIRANTE, que participou na prova em parceria com a Prolama, ficou a meio da etapa do último dia. Frederico Roque despistou-se a meio da primeira etapa do último dia da prova. O despiste deveu-se ao rebentamento de um pneu traseiro da sua IZUZU D-Max que provocou despiste e estragos consideráveis na chapa do lado direito do veículo. Apesar do aparato não houve ferimentos. O despiste aconteceu num local em que o carro do piloto impediu a circulação dos outros concorrentes. Só ao fim de cerca de dez minutos, depois da ajuda de alguns populares, foi possível desimpedir a estrada no meio da charneca do concelho de Abrantes.