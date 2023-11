Militar da GNR é campeão europeu de jiu-jitsu

Bruno Alves é natural de Abrantes e pertence ao Comando Territorial de Santarém.

O militar do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, Bruno Alves, sagrou-se campeão europeu de jiu-jitsu no sábado, 21 de Outubro, em Coimbra, depois de se ter sagrado campeão nacional em Abril deste ano. O militar, natural do concelho de Abrantes, só este ano já garantiu presença em 14 pódios nacionais. Em 2022 também venceu vários provas internacionais nas cidades de Madrid, Valência, Zurique e Londres.