Ricardo Batista em quinto na Taça do Mundo de Triatlo no Japão

O triatleta do Clube de Natação de Torres Novas, Ricardo Batista, terminou no quinto lugar a Taça do Mundo de Miyazaki, no Japão, numa prova ganha pelo britânico Hugo Milner. A competir em representação de Portugal, Ricardo Batista terminou os 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida com o tempo de 01.48.04 horas, com Hugo Milner a vencer em 1.47,46, seguido pelo neozelandês Dylan Maccullough, em segundo, e o alemão Lasse Priester em terceiro.