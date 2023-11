Triatlo de Torres Novas continua a somar títulos nacionais

Maria Tomé e João Nuno Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, sagraram-se campeões nacionais de triatlo em elites na distância olímpica e Joana Miranda venceu no grupo de idades 20-24 anos.

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas Maria Tomé e João Nuno Batista sagraram-se campeões nacionais de triatlo em elites na distância olímpica (1,5km/natação, 40km/ciclismo e 10km/corrida), ao vencerem no domingo, 29 de Outubro, o Triatlo da Trafaria, última prova da temporada.

O Clube de Natação de Torres Novas fechou com chave de ouro mais uma época memorável, como comentou o técnico Paulo Antunes. Na prova nacional dos grupos de idade, Joana Miranda sagrou-se campeã nacional de triatlo em distância olímpica, no grupo de idades 20-24 anos.