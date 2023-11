Azambuja com 22 novas habitações em fase de projecto no âmbito do 1º Direito

Estão em fase de elaboração de projecto 22 novas habitações no concelho de Azambuja que visam aumentar a oferta disponível, nomeadamente ao nível do arrendamento acessível. A elaboração destes projectos, no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Azambuja, é mais um passo na concretização do acordo de colaboração e financiamento 1º Direito- Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, assinado entre o município e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, com um valor global de aproximadamente cinco milhões de euros, co-financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, refere a autarquia em comunicado.

Segundo o município, presidido por Silvino Lúcio (PS), um dos projectos contempla a construção de três fogos com tipologia T2 e cinco fogos com a tipologia T1, na freguesia de Azambuja. Outro projecto que está em curso diz respeito a um loteamento em Vila Nova da Rainha, destinado a sete novos fogos com a tipologia T2 e outros sete fogos com a tipologia T3. A par da elaboração desses projectos para moradias unifamiliares decorrem também os trabalhos de levantamento topográfico e de estudo geológico e geotécnico.

Em simultâneo está a ser desenvolvido o projecto de requalificação de seis edifícios do bairro do Programa Especial de Realojamento (PER) localizados no Beco Madre Teresa de Calcutá, em Azambuja. “Trata-se de 72 apartamentos de diferentes tipologias, cujos projectos de reabilitação estão a ser elaborados a partir do levantamento realizado ao estado de conservação dos imóveis”, explica o município que acrescenta na mesma nota que “a adjudicação da elaboração deste vasto conjunto de projectos representa um investimento municipal de cerca de 193 mil euros”.

A Câmara de Azambuja, recorde-se, aprovou em Julho de 2021, a proposta de Estratégia Local de Habitação (ELH). Partindo de um diagnóstico feito no concelho, a ELH prevê apoiar, até 2026, 155 agregados familiares, dos quais 115 irão receber habitação municipal e os restantes 40 serão beneficiados com apoios à melhoria das condições de habitabilidade das suas casas.