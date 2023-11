Câmara de Coruche à procura de investidor para construir hotel

A Câmara de Coruche quer vender um terreno de 9.682 metros quadrados para construção de um empreendimento turístico. As condições para a venda deste terreno é que o empreendimento/hotel tem que ter um mínimo de quatro estrelas e entre 100 a 400 camas. O preço base para a venda é de 584.227 euros, valor da avaliação feita por um perito, e o concurso público vai avançar nos próximos dias. A informação foi dada pelo presidente do município, o socialista Francisco Oliveira, e a proposta foi aprovada por unanimidade.

O autarca explicou que o terreno localiza-se no planalto, perto da zona do castelo, com vista privilegiada sobre a planície e o rio Sorraia. Francisco Oliveira afirmou que quer procurar investidores, não só em Portugal, porque considera fundamental que este projecto avance a breve prazo. “Temos esta lacuna em que organizamos óptimas festas e espectáculos mas depois não temos dormidas, o que faz com que as pessoas não pernoitem na vila. É um problema que queremos mesmo resolver”, esclareceu o autarca, acrescentando que o objectivo é que o investidor construa e explore o hotel.

O vereador da CDU, Valter Jerónimo, considerou este um bom negócio por ser uma carência que existe em Coruche e todos concordam com as vantagens de ter um empreendimento turístico de qualidade no concelho. A Câmara de Coruche pretende também que sejam construídos serviços de bar, restaurante e espaços de lazer, entre outros. Outra das intenções da autarquia é que sejam valorizados produtos locais e que estes possam ser vendidos no empreendimento a construir. O terreno vai ser colocado à venda e os promotores devem apresentar um projecto de acordo com o caderno de encargos.