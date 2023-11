Chove dentro da sede do Rancho de Torres Novas

Há pelo menos três anos que a sede do Rancho Folclórico de Torres Novas, onde o grupo realiza os seus ensaios, tem problemas de infiltrações de água quando chove. Um dos últimos episódios ocorreu no dia 24 de Outubro deixando a sede alagada. Descontente com as condições do edifício que há vários anos foi cedido pela Câmara de Torres Novas ao rancho, o presidente da colectividade, fundada em 1958, foi à última reunião pública do executivo pedir uma solução. “Aquela sede está em risco. Choveu dentro da sede que está coberta de sacos plástico. A situação está cada vez pior, os buracos [no telhado] cada vez estão maiores”, alertou Nelson Campos, eleito presidente da colectividade a 20 de Outubro.

O presidente do município, o socialista Pedro Ferreira, reconhece que o espaço precisa de uma intervenção e assegurou que o departamento de obras “está de volta disso”. Sem adiantar que tipo de trabalhos estarão a ser previstos o autarca deu a possibilidade de, no caso de se tratar de “uma intervenção profunda”, o racho folclórico se mudar para outro local enquanto durarem as obras. “Temos outros espaços que podemos ceder para continuarem com os ensaios”, vincou.

Nelson Campos fez questão de lembrar ao executivo que durante o tempo em que o rancho foi dirigido por uma comissão administrativa houve tempo para estudar alguns dossiês, um dos quais acerca de uma quantia que a câmara municipal recebeu de uma seguradora para arranjar o telhado daquele edifício, precisamente por causa das infiltrações. Sobre esta situação, em resposta ao vereador Tiago Ferreira (PSD), que questionou o porquê de a obra não ter sido feita quando houve pagamento de uma indemnização, Pedro Ferreira disse que a autarquia tem lá realizado várias intervenções.