Condenado por tráfico de droga fica sem habitação no Entroncamento

Esposa era a titular do arrendamento, no entanto, por o marido fazer parte do agregado familiar também perde direito à habitação.

Um casal que vive no Bairro Frederico Ulrich, no Entroncamento, em regime de habitação social, vai ter contrato cessado pela Câmara do Entroncamento. Na última reunião de câmara, realizada na sexta-feira, 20 de Outubro, foi aprovada por unanimidade a cessação do contrato de arrendamento de habitação social uma vez que o homem, integrante do agregado familiar, foi condenado por tráfico de droga.

Segundo os regulamentos de habitação social, não sendo o titular do contrato de arrendamento, mas integrando o agregado familiar, perde o direito à habitação, em caso de ser condenado por crime. Na habitação vivia ainda a sobrinha de 15 anos que não constava no agregado familiar entregue aos serviços municipais.